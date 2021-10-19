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Общество

В Пскове планируется построить школу для детей с нарушениями развития

19 октября 2021 года, 14:41

В Пскове планируется построить школу для детей с нарушениями развития. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказал директор Псковского центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

По его словам, центр лечебной педагогики работает над расширением школьного отделения. «В этом году мы создали классы для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе обычной 47-й средней школы. Совместно общественной организацией «Я и Ты» написали заявку на грант для того, чтобы оборудовать эти классы», - добавил он.

Также, по словам Андрея Царева, поскольку мест в школьном отделении центра все равно не хватает, стоит вопрос о строительстве новой школы. «В 2024 году администрация области планирует, что эта школа будет построена. Важно, чтобы дети обучались в соответствующих достойных условиях», - отметил директор. 

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