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Общество

Компенсацию затрат на борьбу с борщевиком могут получить многодетные семьи Псковской области

19 октября 2021 года, 14:38

Затраты на борьбу с борщевиком Сосновского могут компенсировать многодетным семьям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Компенсацию затрат на борьбу с борщевиком могут получить многодетные семьи Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Прием заявлений на получение субсидий от псковских многодетных семей, которым были выданы земельные участки в деревне Борисовичи Псковского района, будет осуществляться с 25 октября по 15 декабря 2021 года региональным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Компенсации за химический способ борьбы с борщевиком будут предоставляться в рамках реализации комплекса мер программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельского хозяйства Псковской области.

О порядке и условиях получения субсидии, а также о необходимых документах подробно изложено в постановлении региональной администрации.

Решение о предоставлении дополнительной меры поддержки многодетным семьям было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в июле этого года в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением.

Как отметили в пресс-службе администрации, глава региона неоднократно отмечал о необходимости уделять повышенное внимание борьбе с борщевиком Сосновского. По его словам, это позволит не только повысить качество земель, но и улучшить внешний вид муниципалитетов. Кроме того, это позволит сохранить здоровье жителей Псковской области.

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Комментарии

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Бабулечка
14:57 19.10.2021

Ну не смех ли, компенсировать многодетным за борьбу с борщевиком. Это не они должны бороться. По реке Великой за огромные деньги нацпроекта по экологии перегребает с места на место ил со дна реки "спецтехника",через год водоросли вновь усиленно растут. А борщевиком зарастает область, и дела нет службам.В сторону Палкино есть населённые пункты полностью заросли,дети по дорогам гуляют, негде больше.Родители с детьми обязаны бороться?!

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