Компенсацию затрат на борьбу с борщевиком могут получить многодетные семьи Псковской области

Затраты на борьбу с борщевиком Сосновского могут компенсировать многодетным семьям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Затраты на борьбу с борщевиком Сосновского могут компенсировать многодетным семьям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Прием заявлений на получение субсидий от псковских многодетных семей, которым были выданы земельные участки в деревне Борисовичи Псковского района, будет осуществляться с 25 октября по 15 декабря 2021 года региональным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Компенсации за химический способ борьбы с борщевиком будут предоставляться в рамках реализации комплекса мер программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы сельского хозяйства Псковской области.
О порядке и условиях получения субсидии, а также о необходимых документах подробно изложено в постановлении региональной администрации.
Решение о предоставлении дополнительной меры поддержки многодетным семьям было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в июле этого года в ходе совещания о мерах борьбы с сорным растением.
Как отметили в пресс-службе администрации, глава региона неоднократно отмечал о необходимости уделять повышенное внимание борьбе с борщевиком Сосновского. По его словам, это позволит не только повысить качество земель, но и улучшить внешний вид муниципалитетов. Кроме того, это позволит сохранить здоровье жителей Псковской области.
Ну не смех ли, компенсировать многодетным за борьбу с борщевиком. Это не они должны бороться. По реке Великой за огромные деньги нацпроекта по экологии перегребает с места на место ил со дна реки "спецтехника",через год водоросли вновь усиленно растут. А борщевиком зарастает область, и дела нет службам.В сторону Палкино есть населённые пункты полностью заросли,дети по дорогам гуляют, негде больше.Родители с детьми обязаны бороться?!