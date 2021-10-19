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Происшествия

Больше 1,8 тыс. административных правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД за прошедшею неделю

19 октября 2021 года, 11:52

С 11 по 17 октября сотрудники ГИБДД пресекли 1 тыс. 885 административных правонарушений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Больше 1,8 тыс. административных правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД за прошедшею неделю

Фото из Телеграм-канала "Псковская сводка"

Также задержали 46 пьяных водителей, девять из которых повторно сели за руль в пьяном виде. За это время сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых скончались два человека, а 17 получили травмы различной степени тяжести.

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