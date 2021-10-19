Больше 1,8 тыс. административных правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД за прошедшею неделю

С 11 по 17 октября сотрудники ГИБДД пресекли 1 тыс. 885 административных правонарушений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Также задержали 46 пьяных водителей, девять из которых повторно сели за руль в пьяном виде. За это время сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых скончались два человека, а 17 получили травмы различной степени тяжести.