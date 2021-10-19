Коечный фонд загружен на 78% в Псковской области

Число коек для ковидбольных увеличили до в 1 тыс. 35. «Резали по-живому. Пока этого достаточно», – написал глава региона.

За прошедшие сутки, 18 октября, коронавирусом заболели 259 человек.

В Пскове (всего 18 тыс. 500) зафиксировали 66 новых случаев заражения коронавирусом, в Великих Луках (всего 8 тыс. 964) — 49.

В Невельском районе заболел 21 человек (всего 2 тыс. 242), в Новосокольническом (всего 1 тыс. 458) –16, в Псковском (всего 4 тыс. 503) – 14. В Порховском районе (всего 1 тыс. 673) заразились 11 человек, в Печорском (всего 1 тыс. 96) – 10. По девять новых случаев подтверждено в Островском (всего 2 тыс. 551) и Великолукском (всего 1 тыс. 369). Семь человек заболели в Пустошкинском (всего 519), шесть – в Стругокрасненском (всего 785). По пять новых случаев зафиксировано в Себежском (всего 1 тыс. 69), Красногородском (всего 529) и Куньинском (всего 479), по четыре – в Опочецком (всего 1 тыс. 563), Бежаницком (всего 570) и Дедовичском (всего 1 тыс.347) районах. В Плюсском районе (всего 958) заболели три человека. По два местных жителя заразились в Гдовском (всего 856), Новоржевском (всего 722), Пушкиногорском (всего 630) и Пыталовском (всего 601) районах. В Палкинском (всего 544), Локнянском (всего 368) и Усвятском (всего 340) – по одному новому случаю заражения ковидом.

С начала пандемии успели заразиться 54 тыс. 672. Выздоровело 46 тыс 115 жителей региона, 197 из которых — за прошедшие сутки. Умерли 852 человека.