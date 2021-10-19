Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Больше 7,5 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию

19 октября 2021 года, 10:37

За последние сутки, 18 октября, ревакцинацию прошли 352 жителя Псковской области . Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За все время ревакцинировались 7 тыс. 544 человек.

Больше 7,5 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию

Фото: Дарья Хваткова

«Радует динамика ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъема заболеваемости ее нужно проводить раз в полгода», – сообщил глава региона.

За прошедшие сутки в регионе первый компонент вакцины от ковида сделали 852 человека (всего 193 тыс. 558), второй – 1 тыс. 720 (всего 184 тыс. 644).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,4%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Главный признак контрафактности товаров назвал начальник Псковской таможни
15 уголовных дел возбудили в этом году за дачу и получение взятки в Псковской таможне
Тело новорожденного ребенка нашли в лесу в районе псковского аэропорта
Больше 1,8 тыс. административных правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД за прошедшею неделю
Около половины россиян готовы переехать за город на ПМЖ – опрос Россельхозбанка
Коечный фонд загружен на 78% в Псковской области
Переписчиков в Псковской области будут тестировать на коронавирус раз в неделю
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 октября
Часть Завеличья осталась без воды в Пскове

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
11:38 19.10.2021

Вакцинированный глава Воронежской области в реанимации в медклинике Москвы, вакцинированный трижды известный артист Валерий Гаркалин в реанимации...и сколько их там, известных было, нет ,идут добровольно участвовать в эксперименте, ещё и других обязывают участвовать в эксперименте. Президент отдал права вершить ковидисторию главам. Все стараются, кто как умеет.

От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства
Откуда мурашки?

Общество / Здоровье
18 октября 10:44

Откуда мурашки?
Пскову - крышка?

Общество
14 октября 17:04

Пскову - крышка?

Городские власти озаботились вопросом кастомизации канализационных люков