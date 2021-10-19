Больше 7,5 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию

За последние сутки, 18 октября, ревакцинацию прошли 352 жителя Псковской области . Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За все время ревакцинировались 7 тыс. 544 человек.

«Радует динамика ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты в период подъема заболеваемости ее нужно проводить раз в полгода», – сообщил глава региона.



За прошедшие сутки в регионе первый компонент вакцины от ковида сделали 852 человека (всего 193 тыс. 558), второй – 1 тыс. 720 (всего 184 тыс. 644).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,4%.