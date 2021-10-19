До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 октября

19 октября днем в Псковской области температура будет от +3 до +8 градусов, ночью похолодает до -0…-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометеоцентр.

Как сообщают синоптики, по Псковской области ожидается облачность с прояснениями. Утром в большинстве районов пройдут небольшие дожди, жителей отдельных районов ожидает мокрый снег. Днем и ночью существенных осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове днем и ночью существенных осадков не ожидается. Утром пройдет небольшой дождь. Температура днем будет +5...+7 градусов, ночью – -0...-2 градуса.

В Великих Луках днем и ночью также без существенных осадков. Но утром возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +6...+8, ночью похолодает до -2...-4.