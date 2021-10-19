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Экономика / Инвестиции

35 млн рублей выделили на строительство пешеходного моста в Усвятах Псковской области

19 октября 2021 года, 08:35

На разработку проекта пешеходного моста в Усвятах и проведение работ из областного бюджета выделили 35 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона. Объект располагается на протоке озер Малое Усвятское и Усвятское.

35 млн рублей выделили на строительство пешеходного моста в Усвятах Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Контракт на строительство моста заключили с компанией «Автомобильные дороги Пскова».

Протяженность участка, на котором будут произведены работы, составит 500 метров и включит как сам мост, так и подходные пути. 

Объект возведут в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды». 

Решение о строительстве нового моста на месте аварийной переправы приняли во время посещения объекта губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. По его словам существующую переправу ремонтировать бессмысленно — для местных жителей необходимо сделать надежный и современный мост, доступеный и для маломобильных граждан.

Представители администрации городского поселения «Усвяты» и подрядчика уже провели выездное совещание, где обсудили проект нового моста и нюансы строительно-монтажных работ.

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