35 млн рублей выделили на строительство пешеходного моста в Усвятах Псковской области

На разработку проекта пешеходного моста в Усвятах и проведение работ из областного бюджета выделили 35 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона. Объект располагается на протоке озер Малое Усвятское и Усвятское.

Контракт на строительство моста заключили с компанией «Автомобильные дороги Пскова».

Протяженность участка, на котором будут произведены работы, составит 500 метров и включит как сам мост, так и подходные пути.

Объект возведут в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».

Решение о строительстве нового моста на месте аварийной переправы приняли во время посещения объекта губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. По его словам существующую переправу ремонтировать бессмысленно — для местных жителей необходимо сделать надежный и современный мост, доступеный и для маломобильных граждан.

Представители администрации городского поселения «Усвяты» и подрядчика уже провели выездное совещание, где обсудили проект нового моста и нюансы строительно-монтажных работ.