Около 85 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

84,8 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. На данный момент количество привитых от гриппа составляет 23,5% от запланированного числа граждан.

Как отмечают специалисты, самым эффективным способом защиты от гриппы выступает ежегодная вакцинация. По их словам, для выработки иммунитета, способствующего защите от вируса на протяжении всего сезона, прививку лучше делать в первых месяцах осени – в сентябре или октябре.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что прививочная кампания на данный момент является одним из наиболее приоритетных направлений работы в сфере здравоохранения. Прививку от гриппа можно сделать в пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции. Это сделано для удобства граждан.

С начала вакцинации от коронавируса в Псковской области первым компонентом привились 192,7 тыс. человек. Более 5 тысяч человек получили его только за прошедшую неделю. Полностью завершили вакцинацию 183 тыс. человек. На сегодняшний день ревакцинацию прошли 7 тысяч жителей региона.