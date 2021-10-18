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Общество / Образование

На закупку оборудования для псковской школы на улице Юбилейной направят 54 млн рублей

18 октября 2021 года, 19:30

54 млн рублей направят на закупку оборудования для псковской школы на улице Юбилейной на 825 мест. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков». Решение о перераспределении бюджетных ассигнований было согласовано на 57-й внеочередной сессии Псковской городской Думы.

На закупку оборудования для псковской школы на улице Юбилейной направят 54 млн рублей

Фото: Дарья Хваткова

Кроме того, в 2022 году благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в бюджет города Пскова за счет областных субсидий поступят 120,7 млн рублей на строительство школы на улице Юбилейной на 825 мест. Из городского бюджета на эти цели будет направлено 1,2 млн рублей.

Также, за счет областных субсидий 196,1 млн рублей направят на строительство школы на 525 мест на улице Киселева. 945 тысяч рублей будут направлены на эти цели из городского бюджета.

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