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Досуг / Погода

Небольшой дождь и до +8 градусов ожидаются в Псковской области 19 октября

18 октября 2021 года, 19:00

19 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3...+8 градусов и 0...+4 градуса – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Небольшой дождь и до +8 градусов ожидаются в Псковской области 19 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по региону пройдут небольшие дожди.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь выше нормы.

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