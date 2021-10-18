Небольшой дождь и до +8 градусов ожидаются в Псковской области 19 октября

19 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3...+8 градусов и 0...+4 градуса – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
19 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3...+8 градусов и 0...+4 градуса – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по региону пройдут небольшие дожди.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь выше нормы.