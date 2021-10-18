Кузнецы со всего мира подарят Пскову скульптуру из бронзы и железа

На международном кузнечном фестивале в Пскове кузнецы со всего мира вместе изготовят скульптуру из бронзы и железа. Об этом рассказал «Псковской правде» организатор планирующегося в 2022 году мероприятия — кузнец из США Джерард Кое.

Джерард Кое приехал в Псков к своим коллегам, псковским кузнецам. Цель визита — в том числе, решить вопросы организации фестиваля кузнечного искусства.

Мероприятие планируется провести на территории Псковского кремля. В нем примут участие порядка 50 мастеров из разных стран: Аргентины, Испании, США, Канады, Великобритании и России. На фестивале планируется не только презентация работ кузнецов из разных стран, но и проведение мастер-классов для посетителей. «В следующем году на фестивале мы хотим создать такое пространство, где каждый пскович и гость города сможет прийти и сам поработать с металлом, с деревом, со стеклом, изготоовить какие-то изделия из этих материалов», - рассказал Джерард Кое.

Идея проведения такого мероприятия появилась по итогам реализации подобного проекта в Аргентине. «Все началось в 2014 году. Я решил сделать небольшое пятиминутное видео, в котором использовал фотографии зданий в Буэнос-Айросе. Но рассматривая эти фото, я обнаружил, что все эти архитектурные сооружения требуют реставрации. Тогда я решил сделать международный фестиваль, собрал 40 кузнецов со всего мира. Три раза мы проводили это мероприятие в Аргентине, чтобы передать местным мастерам свой опыт реставрации архитектурных элементов», - пояснил Джерард Кое.

По его словам, эта деятельность заслужила благодарность правительства Аргентины. В 2020 году этот проект на территории Аргентины был завершен. «Но мы решили продолжить его в других странах. И 50 волонтеров согласились в следующем году приехать в России, чтобы провести такой фестиваль и сделать скульптуру для города», - рассказал кузнец.

По его словам, это будет произведение из бронзы и железа. «В течение года те кузнецы, которые будут участвовать в фестивале, сделают по фрагменту этой скульптуры, привезут их сюда и здесь будут ее собирать», - пояснил он.

Город Псков в качестве площадки для проведения фестиваля был выбран не случайно. «Псков имеет богатую историю. Кроме того, я знаком с псковским кузнецом Иннокентием Тимофеевичем Силичем. Дважды приглашал его в Аргентину, мы работали вместе. Также в Пскове жил известный кузнец-реставратор Всеволод Смирнов. Поэтому мы очень рады, что сможем приехать и посмотреть на то, что служит вдохновением для работ местных мастеров», - сказал Джерард Кое. И добавил, что ради этого события он два года назад начал учить русский язык.