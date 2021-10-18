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Общество

Иностранного гражданина задержали на границе в Псковской области

18 октября 2021 года, 17:55

В Псковской области за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задержали иностранного гражданина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранного гражданина задержали на границе в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в районе населенного пункта Карпенкино Усвятского района в ходе совместного рейда с сотрудниками МО МВД России «Усвятский» был выявлен молодой человек 1980 года рождения. Он следовал с территории сопредельного государства в России.

В ходе разбирательства стало известно, что 41-летний иностранец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу на территории России. После отбывания наказания он был выдворен из страны с запретом на въезд на территорию Российской Федерации вплоть до 2028 года. Мужчина незаконно пересек границу, пренебрегая требования российского законодательства, в результате чего и был задержан сотрудниками псковского Пограничного управления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»), предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

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