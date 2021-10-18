ПАИ объявило о старте приема заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»

Открывается прием заявок на соискание награды Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Открывается прием заявок на соискание награды Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В этом году премии будут присуждены в 11 номинациях:
1. Номинация «Открытие» – для бизнес-проектов и компаний, которые заявили о себе на рынке Псковской области в 2021 году.
2. Номинация «Наша марка» – для предприятий, продукция которых завоевала доверие псковичей.
3. Номинация «Сервис» – для организаций и предприятий, которые работают в сфере услуг.
4. Новая номинация «Бизнесмен года» – для руководителей крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области.
5. Номинация «Поступок» – для тех, кто совершил достойный всеобщего уважения героический поступок.
6. Номинация «Защита» – для представителей правоохранительных органов и силовых структур.
7. Номинация «Рекорд» – для спортсменов и всех тех, кто занимается продвижением здорового образа жизни и спорта.
8. Номинация «Талант» – для деятелей искусства и культуры и творческих коллективов.
9. Номинация «Инициатива» – для авторов оригинальных и значимых проектов, реализуемых на территории Псковской области.
10. Номинация «Призвание» – для тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, и тех, кто выполняет свою работу, вкладывая в нее душу.
11. Номинация «Событие» – для различных концертов, фестивалей, праздников, спортивных соревнований, акций, многие из которых прошли в онлайн-формате.
Выдвигать претендентов на награду в номинации, как и в прошлые годы, может любой человек, организация или предприятие, представители всех ветвей власти. Главное, чтобы соискатель премии имел непосредственное отношении к Псковской области.
Для подачи заявки необходимо заполнить специальную форму и отправить ее и вложенную фотографию номинанта письмом по электронной почте premiya@informpskov.ru.
Прием заявок продлится до 6 декабря. Далее на сайте Псковского агентства информации начнется народное голосование. В первом туре в каждой номинации будут определены тройки лидеров. Кроме народного голосования в финале будет голосование экспертов. Победитель будет определен путем сложения голосов членов жюри и читателей ПАИ.
В этом году премия «Народное признание» будет присуждаться в 12-й раз. В прошлом году на нее поступили 145 заявок. Общее количество претендентов на соискание награды за все годы существования премии приближается к полутора тысячам человек. Награды за 11 лет «Народного признания» были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.