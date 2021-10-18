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Общество

Новости о COVID-19 стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» за неделю

18 октября 2021 года, 17:22

За неделю с 11 по 18 октября самыми цитируемыми публикациями газеты «Псковская правда» стали новости о заболеваемости COVID-19. За семь дней, по данным сервиса «Медиалогия», другие СМИ использовали цитаты из сообщений газеты 24 раза, что позволило «Псковской правде» снова войти в десятку самых цитируемых изданий региона.

Возглавило список Псковское агентство информации с индексом цитируемости в 5,31 и 1 140 цитатами. Портал ПЛН оказался на второй строчке с результатом 4,15 и 399 сообщений. На третьем месте – областное телевидение.

В десятке самых цитируемых СМИ Псковской области также оказались входящие в один холдинг с «Псковской правдой» газеты «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков».

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