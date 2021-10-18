Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

38 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в школах Пскова

18 октября 2021 года, 17:15

38 классов в 32 школах Пскова закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

38 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в школах Пскова

Фото: Дарья Хваткова

На 18 октября из-за COVID-19 на карантин также закрыты 33 группы в 28 детских садах. Кроме того, из-за ОРВИ в Псковской области закрыты 4 группы в детских садах и 11 школьных классов.

На данный момент в регионе нет ни одной полностью закрытой школы и детского сада.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Иностранного гражданина задержали на границе в Псковской области
Кузнецы со всего мира подарят Пскову скульптуру из бронзы и железа
Новости о COVID-19 стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» за неделю
Санкт-Петербургский кабельный завод «Севкабель» может переехать в Псков
В Псковской области водитель попался на даче взятки начальнику таможенного поста
Пушкинский заповедник в этом году уже посетили более 400 тысяч человек
Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева
В Псковской области предоставят субсидии 11 проектам социально-ориентированных НКО
Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства
Откуда мурашки?

Общество / Здоровье
18 октября 10:44

Откуда мурашки?
Пскову - крышка?

Общество
14 октября 17:04

Пскову - крышка?

Городские власти озаботились вопросом кастомизации канализационных люков