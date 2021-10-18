38 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в школах Пскова

38 классов в 32 школах Пскова закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

На 18 октября из-за COVID-19 на карантин также закрыты 33 группы в 28 детских садах. Кроме того, из-за ОРВИ в Псковской области закрыты 4 группы в детских садах и 11 школьных классов.

На данный момент в регионе нет ни одной полностью закрытой школы и детского сада.