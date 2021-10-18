Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Санкт-Петербургский кабельный завод «Севкабель» может переехать в Псков

18 октября 2021 года, 16:50

Из Санкт-Петербурга в Псков может переехать кабельный завод «Севкабель». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу «Акрон Холдинг».

Санкт-Петербургский кабельный завод «Севкабель» может переехать в Псков

Фото: Trend/PhotoXPress.ru

Как отмечается в сообщении, производственные линии обанкротившегося в декабре 2020 года кабельного завода «Севкабель» могут перевезти в Псков и интегрировать в компанию ООО «Современные кабельные технологии» («СКТ») – производственную площадку промышленно-металлургического холдинга АО «Акрон Холдинг».

«Мы сделали предложение, которое кредиторы «Севкабеля» сочли приемлемым. Мы заинтересованы в сделке, хотим производственные мощности «Севкабеля» перевезти в Псков, чтобы интегрировать в наш производственный процесс», – сообщили в пресс-службе промышленно-металлургического холдинга.

15 октября кредиторы «Севкабеля» проголосовали за мировое соглашение и прекращение процедуры банкротства кабельного завода. В рамках соглашения «Севкабель» должен стать частью дочерней компании «Акрона» – компании ООО «Современные кабельные технологии», которая располагается в Пскове на территории завода «Псковкабель». Решение вступит в силу только после утверждения его судом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Иностранного гражданина задержали на границе в Псковской области
Кузнецы со всего мира подарят Пскову скульптуру из бронзы и железа
Новости о COVID-19 стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» за неделю
38 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в школах Пскова
В Псковской области водитель попался на даче взятки начальнику таможенного поста
Пушкинский заповедник в этом году уже посетили более 400 тысяч человек
Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева
В Псковской области предоставят субсидии 11 проектам социально-ориентированных НКО
Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?
Печоры: перезагрузка

Экономика / Инвестиции
13 сентября 15:15

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?