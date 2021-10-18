Санкт-Петербургский кабельный завод «Севкабель» может переехать в Псков

Из Санкт-Петербурга в Псков может переехать кабельный завод «Севкабель». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу «Акрон Холдинг».

Как отмечается в сообщении, производственные линии обанкротившегося в декабре 2020 года кабельного завода «Севкабель» могут перевезти в Псков и интегрировать в компанию ООО «Современные кабельные технологии» («СКТ») – производственную площадку промышленно-металлургического холдинга АО «Акрон Холдинг».

«Мы сделали предложение, которое кредиторы «Севкабеля» сочли приемлемым. Мы заинтересованы в сделке, хотим производственные мощности «Севкабеля» перевезти в Псков, чтобы интегрировать в наш производственный процесс», – сообщили в пресс-службе промышленно-металлургического холдинга.

15 октября кредиторы «Севкабеля» проголосовали за мировое соглашение и прекращение процедуры банкротства кабельного завода. В рамках соглашения «Севкабель» должен стать частью дочерней компании «Акрона» – компании ООО «Современные кабельные технологии», которая располагается в Пскове на территории завода «Псковкабель». Решение вступит в силу только после утверждения его судом.