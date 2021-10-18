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Происшествия / Преступление

В Псковской области водитель попался на даче взятки начальнику таможенного поста

18 октября 2021 года, 16:10

Водитель транспортного средства попался при попытке дачи взятки начальнику таможенного поста МАПП Бурачки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Факт дачи взятки был должностному лицу таможни был пресечен в рамках оперативно-служебной деятельности отдела по противодействию коррупции Псковской таможни.

В Псковской области водитель попался на даче взятки начальнику таможенного поста

Фото: Дарья Хваткова

На таможенном посту МАПП Бурачки сотрудниками были установлены несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных документах, и перемещаемого товара. До выяснения всех обстоятельств товар был изъят и помещен на ответственное хранение.

Водитель транспортного средства, гражданин Российской Федерации, решил передать в качестве взятки 30 тысяч рублей начальнику таможенного поста МАПП Бурачки, надеясь, что благодаря этому получит разрешение на выпуск изъятого товара с территории пункта пропуска.

Попытка дачи взятки должностному лицу была задокументирована отделом по противодействию коррупции Псковской таможни после уведомления начальника таможни начальником таможенного поста о предлагаемом ему денежном вознаграждении.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятницатикратной суммы взятки.

«Пресечение преступления является результатом системной работы отдела по противодействию коррупции и кадровых подразделений таможни по профилактике совершения коррупционных преступлений. Информирование должностных лиц таможни о положениях законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и атмосфера нетерпимости к коррупционным проявлениям ведут к конкретным результатам», – подчеркнула исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Петрова.

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