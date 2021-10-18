Пушкинский заповедник в этом году уже посетили более 400 тысяч человек

В этом году музеи и выставочные залы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» уже посетили 401 тыс. 168 человек, сообщила «Псковской правде» пресс-атташе заповедника Лидия Токарева. С учётом тех, кто присутствовал на различных музейных мероприятиях, число туристов составило 408 тыс. 138 человек.

Лидия Токарева отметила, что «Михайловское» уже перевыполнило годовое госзадание, по которому заповедник должен был принять 400 тыс. 500 посетителей.

Она подчеркнула, что летом этого года поток туристов в заповедник превысил показатели доковидного периода. Например, в летние месяцы 2019 года в музеях и выставочных залах побывали 168 тыс. 694 человека, в этом году - 183 тыс. 598.

Также Лидия Токарева сообщила, что выявление очага коронавируса в заповеднике, о котором стало известно 17 октября, никак не повлияло на работу «Михайловского» в целом. Заболевшие, а их семь человек, находятся на изоляции, все необходимые санитарные мероприятия проведены.