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Общество

Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

18 октября 2021 года, 15:30

Руководитель ООО «Калейдоскоп», депутат Псковской городской Думы 3-го и 4-го созыва Светлана Андреева скончалась на 68-м году жизни 18 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрация города Пскова.

Ушла из жизни экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Светлана Владимировна Андреева родилась в городе Южа Ивановской области в 1954 году. На протяжении многих она была руководителем ведущего предприятия отрасли питания города Пскова – кафе «Калейдоскоп». В 2003 году Светлана Андреева со своим предприятием была занесена в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Кроме того, она неоднократно награждалась за большой вклад в развитие индустрии питания Псковской области почетными знаками и дипломами Всероссийского Конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания.

В 2005 году Светлана Андреева была занесена в 4-ое издание «Лучшие Люди России» – «Родины Славные Сыны и Дочери». В 2007 году она награждена за безусловное лидерство в системе общественного питания Пскова дипломом администрации Псковской области.

Долгое время Светлана Андреева возглавляла комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю и входила в состав комитета по социальным вопросам, являясь депутатом Псковской городской Думы 3 и 4 созыва.

Прощание с экс-депутатом Псковской городской Думы, руководителем ООО «Калейдоскоп» Светланой Андреевой состоится 20 октября в 10.30 на Мироносицком кладбище.

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