В Псковской области предоставят субсидии 11 проектам социально-ориентированных НКО

11 социально-ориентированным некоммерческим организациям предоставят субсидии на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Эти проекты направлены на защиту и сохранение культуры, языков, самобытности и традиций России, а также на развитие международного сотрудничества. Как отметили в пресс-службе, многие из них посвящены творческому взаимодействию поколений, развитию псковского мастерства в регионе, патриотическому воспитанию молодежи и ряду других тем. Максимальный размер субсидии составляет около 320 тысяч рублей.
В число победных проектов вошли:
1. «Автономная некоммерческая организация «Творчество. Мастерство. Служение» с проектом «Международный кузнечный фестиваль Псков 2022».
2. Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» с проектом «Безграничные строки».
3. Великолукская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «История в танце».
4. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области с проектом «Давайте возводить мосты между поколениями!».
5. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования - центр развития детей «Вообразилия» с проектом «Познаём свой край».
6. Автономная некоммерческая организация «Клуб единоборств «Спортивное Единство» с проектом «Уличный спортзал».
7. Псковское региональное отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с проектом «Уличная фотовыставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».
8. Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» с проектом «Серия мастер - классов патриотической направленности Пилотка Победы».
9. Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» с проектом «Единство».
10. Дедовичская районная общественная организация «Центр социальных услуг «Досуг.Проект» с Межнациональным социальным добровольческим гражданско-патриотическим проектом «Война. Победа. Жизнь».
11. Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» с проектом «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона».