В Псковской области предоставят субсидии 11 проектам социально-ориентированных НКО

11 социально-ориентированным некоммерческим организациям предоставят субсидии на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эти проекты направлены на защиту и сохранение культуры, языков, самобытности и традиций России, а также на развитие международного сотрудничества. Как отметили в пресс-службе, многие из них посвящены творческому взаимодействию поколений, развитию псковского мастерства в регионе, патриотическому воспитанию молодежи и ряду других тем. Максимальный размер субсидии составляет около 320 тысяч рублей.

В число победных проектов вошли:

1. «Автономная некоммерческая организация «Творчество. Мастерство. Служение» с проектом «Международный кузнечный фестиваль Псков 2022».

2. Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» с проектом «Безграничные строки».

3. Великолукская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «История в танце».

4. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области с проектом «Давайте возводить мосты между поколениями!».

5. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования - центр развития детей «Вообразилия» с проектом «Познаём свой край».

6. Автономная некоммерческая организация «Клуб единоборств «Спортивное Единство» с проектом «Уличный спортзал».

7. Псковское региональное отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с проектом «Уличная фотовыставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

8. Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» с проектом «Серия мастер - классов патриотической направленности Пилотка Победы».

9. Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» с проектом «Единство».

10. Дедовичская районная общественная организация «Центр социальных услуг «Досуг.Проект» с Межнациональным социальным добровольческим гражданско-патриотическим проектом «Война. Победа. Жизнь».

11. Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» с проектом «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона».