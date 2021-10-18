Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

В Пскове начался ремонт проезда протяженностью 1,3 км между улицей Леона Поземского и Ваулиногорским шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтные работы на улице Снятной ведутся подрядчиком с опережением графика. Ранее планировалось, что основные работы должны были начаться в следующем году и завершить до 12 августа 2022 года.

На данный момент уже произведено устройство основания из щебня и выравнивающего слоя асфальта, а также выполнено двухэтапное фрезерование покрытия проезжей части. Кроме того, будут уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, заменены плиты перекрытий и люки колодцев, установлены дорожные знаки и нанесена термопластиком дорожная разметка.