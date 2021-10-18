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Транспорт / Инфраструктура

Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

18 октября 2021 года, 14:30

В Пскове начался ремонт проезда протяженностью 1,3 км между улицей Леона Поземского и Ваулиногорским шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Ремонтные работы на улице Снятной ведутся подрядчиком с опережением графика. Ранее планировалось, что основные работы должны были начаться в следующем году и завершить до 12 августа 2022 года.

На данный момент уже произведено устройство основания из щебня и выравнивающего слоя асфальта, а также выполнено двухэтапное фрезерование покрытия проезжей части. Кроме того, будут уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, заменены плиты перекрытий и люки колодцев, установлены дорожные знаки и нанесена термопластиком дорожная разметка.

Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова

На пешеходной зоне заменят бордюрный камень и уложат два слоя основания из щебня и песка, поверх – слой асфальтобетонного покрытия. Обочины автомобильной дороги укрепят асфальтогранулятом. На зеленой зоне будут ликвидированы несанкционированные свалки, вырублены кустарники и деревья, а также внесен растительный грунт и посеяны газоны.

Контракт на проведение ремонтных работ подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядчиком ООО «Дорожник-2010». Финансирование проекта ведется за счет средств Дорожного фонда Псковской области.

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