Ремонт улицы Снятной начался в Пскове

В Пскове начался ремонт проезда протяженностью 1,3 км между улицей Леона Поземского и Ваулиногорским шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Пскове начался ремонт проезда протяженностью 1,3 км между улицей Леона Поземского и Ваулиногорским шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ремонтные работы на улице Снятной ведутся подрядчиком с опережением графика. Ранее планировалось, что основные работы должны были начаться в следующем году и завершить до 12 августа 2022 года.
На данный момент уже произведено устройство основания из щебня и выравнивающего слоя асфальта, а также выполнено двухэтапное фрезерование покрытия проезжей части. Кроме того, будут уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, заменены плиты перекрытий и люки колодцев, установлены дорожные знаки и нанесена термопластиком дорожная разметка.
На пешеходной зоне заменят бордюрный камень и уложат два слоя основания из щебня и песка, поверх – слой асфальтобетонного покрытия. Обочины автомобильной дороги укрепят асфальтогранулятом. На зеленой зоне будут ликвидированы несанкционированные свалки, вырублены кустарники и деревья, а также внесен растительный грунт и посеяны газоны.
Контракт на проведение ремонтных работ подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядчиком ООО «Дорожник-2010». Финансирование проекта ведется за счет средств Дорожного фонда Псковской области.