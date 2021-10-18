Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом Всероссийской музыкальной олимпиады

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова специальности «Музыкальное искусство эстрады» Алина Анохина стала лауреатом 1-й степени посвященной Дню знаний Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Девушка победила в номинации «Сольфеджио».

Алина Анохина исполнила перед профессиональным жюри a capella (без сопровождения) песню «Мельник и ручей» Ф. Шуберта и тему «Summertime» из оперы Гершвина «Порги и Бесс».

Преподавательница Алины Анохиной по музыкально-теоретическим дисциплинам Ирина Галковская по итогам олимпиады отмечена дипломом «За педагогическое мастерство». По словам преподавательницы, личный диплом и звание лауреата, присвоенное ученице, являются важным признанием современного направления в сольфеджийной педагогике.