Почти на 12% уменьшилась стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове

Итоги восьмой октябрьской волны общероссийского проекта по мониторингу цен «Котлета с пюрешкой», проводимого маркетинговым агентством «Медиа-полюс», что средняя цена в октябре 2021 года условного суточного рациона на одного человека в Пскове составила 326,93 руб., что почти на 12% меньше, чем в июне ( 370,41 руб.). Это значит, что Псков занял 22-ую строчку среди 43 городов России по стоимости условного суточного рациона.



Эксперты проанализировали минимальные цены на 31 продукт в пяти магазинах как местных, так и федеральных. В рацион вошли завтрак – кофе с молоком , овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром и половинка апельсина, обед – борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, салат из свежих овощей, чай, и хлеб и ужин – поджарка из курицы с макаронами, салат «Оливье», чай и хлеб. По сравнению с осенью прошлого года, цена на псковскую «котлету с пюрешкой», напротив, выросла на 10,5%. Исследователи отмечают, что показатель роста цен на ингредиенты рациона в Пскове занимает пятую строчку среди самых низких показателей в России. В среднем, покупка набора продуктов в самых дешевых фасовках для приготовления «пюрешки» обошлась бы псковичам этой осенью в 2 232,78 руб., что на 17,6% дешевле, чем в июне 2021 года.



В этом месяце самый дешевый вариант «пюрешки» в городских магазинах стоит 296,77 руб. (в июне - 325,41 руб.), а самый дорогой – 391,80 руб. (в июне – 431,93 руб.) Доля «пюрешки» от средней псковской зарплаты составила 28,9% (в июне – 34,3%). Доля рациона от прожиточного минимума составила 77,1% ( в июне – 88,1%). Исследователи отметили, что стоимость рациона с июня 2021 года снизилась почти во всех отслеживаемых городах. Так, самая дешёвая «Пюрешка» этой осенью была в столице Алтайского края – Барнауле (276,16 руб.). Самой дорогой была бы покупка «пюрешки» в Якутске. Несмотря на то, что стоимость рациона здесь снизилась на 8,2% и составила 485,11 руб. Цены на «деликатесы» июня 2021 года – свёклу и морковь, к настоящему моменту пришли в относительную норму. В среднем цена на них снизилась на 50%. Картофель подешевел на 40%. Апельсины с июня, напротив, подорожали на 53,1%.

