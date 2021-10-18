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Экономика / Деньги

Почти на 12% уменьшилась стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове

18 октября 2021 года, 12:59

Итоги восьмой октябрьской волны общероссийского проекта по мониторингу цен «Котлета с пюрешкой», проводимого маркетинговым агентством «Медиа-полюс», что средняя цена в октябре 2021 года условного суточного рациона на одного человека в Пскове составила 326,93 руб., что почти на 12% меньше, чем в июне ( 370,41 руб.). Это значит, что Псков занял 22-ую строчку среди 43 городов России по стоимости условного суточного рациона.

Почти на 12% уменьшилась стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове

Эксперты проанализировали минимальные цены на 31 продукт в пяти магазинах как местных, так и федеральных. В рацион вошли завтрак – кофе с молоком , овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром и половинка апельсина, обед – борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, салат из свежих овощей, чай, и хлеб и ужин – поджарка из курицы с макаронами, салат «Оливье», чай и хлеб.

По сравнению с осенью прошлого года, цена на псковскую «котлету с пюрешкой», напротив, выросла на 10,5%. Исследователи отмечают, что показатель роста цен на ингредиенты рациона в Пскове занимает пятую строчку среди самых низких показателей в России.

В среднем, покупка набора продуктов в самых дешевых фасовках для приготовления «пюрешки» обошлась бы псковичам этой осенью в 2 232,78 руб., что на 17,6% дешевле, чем в июне 2021 года.

Почти на 12% уменьшилась стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове

В этом месяце самый дешевый вариант «пюрешки» в городских магазинах стоит 296,77 руб. (в июне - 325,41 руб.), а самый дорогой – 391,80 руб. (в июне – 431,93 руб.)

Доля «пюрешки» от средней псковской зарплаты составила 28,9% (в июне – 34,3%). Доля рациона от прожиточного минимума составила 77,1% ( в июне – 88,1%).

Исследователи отметили, что стоимость рациона с июня 2021 года снизилась почти во всех отслеживаемых городах. Так, самая дешёвая «Пюрешка» этой осенью была в столице Алтайского края – Барнауле (276,16 руб.). Самой дорогой была бы покупка «пюрешки» в Якутске. Несмотря на то, что стоимость рациона здесь снизилась на 8,2% и составила 485,11 руб.

Цены на «деликатесы» июня 2021 года – свёклу и морковь, к настоящему моменту пришли в относительную норму. В среднем цена на них снизилась на 50%. Картофель подешевел на 40%. Апельсины с июня, напротив, подорожали на 53,1%.

Почти на 12% уменьшилась стоимость «Котлеты с пюрешкой» в Пскове

Средний рост цен на продукты питания значительно обгоняет официальную годовую инфляцию: 29 из 31 продуктов из условного рациона прибавили в цене. Самые высокие цены октября этого года: картофель (+86,6%), капуста (+100,7%) и помидоры (+123,5%). Немного подешевели за год растворимый кофе (-6,1%) и батон (-5,0%).

Следующая волна проекта намечена на декабрь этого года.

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