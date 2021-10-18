254 человека заболели коронавирусом в Псковской области за последние сутки

За 17 октября в Псковской области заболели коронавирусом 254 жителя. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«За неделю рост заболеваемости составил 13%. Мы всё ещё растём, но уже не такими высокими темпами, как две недели назад», – отметил глава региона.

В Пскове заболели 67 человек (всего 18 тыс. 434), в Великих Луках (всего 8 тыс. 915) – 57 жителей.

В Псковском районе (всего 4 тыс. 489) заразились 35 человек. По 20 новых случаев зафиксировано в Невельском (всего 2 тыс. 221) и Себежском (всего 1 тыс. 64) районах. 13 человек в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 343) заболели ковидом, 12 — в Печорском (всего 1 тыс. 86). По шесть новых случаев подтверждено в Опочецком (всего 1 тыс. 559) и Красногородском (всего 524) районах. Четыре случая коронавируса подтвердили в Островском (всего 2 тыс. 542) районе. По три местных жителя заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 360) и Локнянском (всего 367) районах. В Гдовском (всего 854), Усвятском (всего 339) и Плюсском (всего 955) районах заболело по два человека, в Бежаницком (всего 566) и Куньинском (всего 474) — по одному.

Всего с начала пандемии зафиксировали 54 тыс. 413 случаев заражения ковидом. Выздоровело 45 тыс. 918 человек, 190 из которых – за минувшие сутки. Скончались 852 жителя Псковской области.