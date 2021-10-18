Политтехнолог: Введение электронного голосования сильно изменит следующую избирательную кампанию

Введение всеобщего дистанционного электронного голосования очень сильно изменит следующую федеральную кампанию. Об этом заявил известный политтехнолог, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, который стал гостем программы «Псковский телеграм» 15 октября. По его словам, изменится соотношение партий.

По мнению Серавина, введение электронного голосования (ДЭГ) важно для устранение «городского рабства». Политтехнолог объяснил, что в деревнях энергозатратно добираться к тем, кто живет далеко от участка, а в городской среде большой процент жителей проживают дальше чем за 20 километров от участка.

«Они могут и за 100 проживать, например, в Санкт-Петербурге, в городских агломерациях: человек прописан в одной квартире, а сам живет фактически в другом месте. И это чаще всего люди, которые работают, активные люди. Мы хотели вернуть эту категорию на выборы», – пояснил Александр Серавин.

Политтехнолог обратил внимание на возраст голосовавших в рамках ДЭГ – 50% это граждане 26-45 лет. «Это, собственно говоря, самая экономически активная, социально активная часть населения», – подчеркнул Александр Серавин.

Спикер отметил, что у россиян теперь есть возможность выполнить свой государственный долг через интернет, что поменяет распределение в том числе и политических партий.

По мнению Александра Серавина, рост также ожидается у партий, уже имеющих прототип электронного будущего, например, провластных. Политтехнолог привел в пример голосующих провластно дачников, которых ДЭГ вернет в выборы.

«Проводили отдельное исследование, почему они [дачники] голосуют провластно: потому что люди экономически активные, они огурцы закатали, то-то сделали, как говорится, к зиме подготовились, и они, в принципе, не настроены к протестам. Они проголосуют: их устраивает то, что сейчас происходит, – пояснил выбор дачников политтехнолог. – Поэтому будет рост, соответственно, интернет-партий и будет рост провластных».