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Политика

Александр Серавин: Количество задействованных в политике людей будет уменьшаться

18 октября 2021 года, 09:54

 Количество людей, задействованных в политике, будет уменьшаться, заявил известный политтехнолог, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, который стал гостем программы «Псковский телеграм» 15 октября.

Он пояснил, что причин для такого сокращения несколько. «Во-первых, в рамках прямой демократии взаимоотношения политика и избирателя осуществляется напрямую», - отметил Александр Серавин. В качестве примера он привёл бывшего президента США Дональда Трампа, который через свой Twitter общался с десятками миллионов своих избирателей напрямую. Таким образом, ему были не нужны партийные машины, состоящие «из большого количества бюрократов».

«То есть раньше был лидер и, чтобы его волю донести, были различные структуры - на федеральном, региональном, местном уровнях. Теперь эти структуры потихонечку будут умирать», - сказал политтехнолог. По его словам, ещё в 2016 году и ранее в рамках предвыборных кампаний были агитаторы, сейчас только единицы кандидатов имеют таких представителей, которые ходят непосредственно по квартирам.

«Сейчас это все перемещается быстрыми темпами в электронную систему. Поэтому уменьшается объем прикладных специалистов, уменьшается объем посредников между политиком и избирателем. Все это очень подробно я излагал еще в 2015 году, как это все будет происходить. И сейчас мы это и наблюдаем», - заявил Александр Серавин.

Кроме того, добавил он, будет сокращаться и численность избирательных комиссий. Сейчас в них работает полмиллиона человек: 96 тысяч комиссий, в каждой по пять и более членов.

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