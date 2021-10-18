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Досуг / Погода

До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 октября

18 октября 2021 года, 09:27

18 октября днем в Псковской области воздух прогреется до +4…+9 градусов, ночью похолодает до +0…+5 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 октября

Фото: Арсений Тимашов

По прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается облачность с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, ночью – местами с мокрым снегом. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +0…+2 градусов.

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