До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 октября

18 октября днем в Псковской области воздух прогреется до +4…+9 градусов, ночью похолодает до +0…+5 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, по Псковской области ожидается облачность с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, ночью – местами с мокрым снегом. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +0…+2 градусов.