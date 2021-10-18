Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. С 11 октября первую прививку сделали более 5,1 тыс. жителей.

За прошедшие сутки, 17 октября, в Псковской области первый компонен вакцины от ковида сделали 167 человек (всего 192 тыс. 706), второй – 62 (всего 182 тыс. 924). Ревакцинировались 7 тыс. 192 жителя Псковской области.

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,1%.