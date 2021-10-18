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Общество / Здоровье

Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области

18 октября 2021 года, 08:30

Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. С 11 октября первую прививку сделали более 5,1 тыс. жителей.

Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области

За прошедшие сутки, 17 октября, в Псковской области первый компонен вакцины от ковида сделали 167 человек (всего 192 тыс. 706), второй – 62 (всего 182 тыс. 924). Ревакцинировались 7 тыс. 192 жителя Псковской области.

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,1%.

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Комментарии

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Бабулечка
11:40 18.10.2021

Разработана методика для таких чиновников, как преподносить информацию для населения по обстановке с ковидистерией. В свободном доступе. И действительно, так и преподносят, по методичке.

Бабулечка
12:39 18.10.2021

Французский экономист, писатель,видный массон Жак Аттали говорил, что"прививка -это способ очистки общества от старых,больных,трусливых и глупых"... Вот такие люди,как Жак, и подобные ,делают смерти и инвалидности для людей.Пришло страшное время. "...Мы избавляемся от них,заставляя верить,что это для их же блага"..

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