Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. С 11 октября первую прививку сделали более 5,1 тыс. жителей.
Динамика вакцинации удвоилась в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. С 11 октября первую прививку сделали более 5,1 тыс. жителей.
За прошедшие сутки, 17 октября, в Псковской области первый компонен вакцины от ковида сделали 167 человек (всего 192 тыс. 706), второй – 62 (всего 182 тыс. 924). Ревакцинировались 7 тыс. 192 жителя Псковской области.
Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 77,1%.
Разработана методика для таких чиновников, как преподносить информацию для населения по обстановке с ковидистерией. В свободном доступе. И действительно, так и преподносят, по методичке.
Французский экономист, писатель,видный массон Жак Аттали говорил, что"прививка -это способ очистки общества от старых,больных,трусливых и глупых"... Вот такие люди,как Жак, и подобные ,делают смерти и инвалидности для людей.Пришло страшное время. "...Мы избавляемся от них,заставляя верить,что это для их же блага"..