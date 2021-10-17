Четыре псковских проекта вышли в финал международной премии

В финал Международной премии «Мы Вместе» вышли четыре проекта от Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
В финал Международной премии «Мы Вместе» вышли четыре проекта от Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
В их число вошли:
1. Проект «Доброволец Псковской области» (Алина Корныльева).
2. Проект «Экоссубота» (Снежана Ермолаева).
3. Проект «Муниципальный ресурсный центр Островского района» (Центр культуры «Юбилейный», Остров).
4. Проект «Карта убитых дорог» (Общественная организация «Убитые Дороги»).
Победителей Международной премии определит голосование, которое проводится на сайте добро.рф. Проголосовать за участников из Псковской области можно до 5 ноября.