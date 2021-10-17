Еще 254 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 16 октября, в Псковской области зафиксировали еще 254 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заболели еще 58 человек (всего 18 тыс. 367), в Великих Луках – 44 (всего 8 тыс. 858), 25 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 201), 22 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 454).

15 новых случаев заражения зафиксировали в Себежском районе (всего 1 тыс. 44), 12 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 74), 11 – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 330), десять – в Порховском районе (всего 1 тыс. 662).

По девять человек заразились в Островском (всего 2 тыс. 538) и Опочецком (всего 1 тыс. 553) районах, семь – в Красногородском районе (всего 518), по шесть – в Гдовском (всего 852) и Стругокрасненском (всего 779) районах.

По четыре новых случая выявили в Великолукском (всего 1 тыс. 357) и Локнянском (всего 364) районах, по три – в Плюсском (всего 953) и Пушкиногорском (всего 628) районах, два – в Пустошкинском районе (всего 512), по одному – в Бежаницком (всего 565), Палкинском (всего 543), Куньинском (всего 473) и Усвятском (всего 337) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 54 тыс. 159 человек, выздоровели – 45 тыс. 727, из них 182 – за минувшие сутки. Умерли 852 жителя региона, шесть – за 16 октября. На данный момент проведено 574 тыс. 432 исследования на COVID-19, в том числе 2 тыс. 132 – за прошедший день.