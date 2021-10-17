Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

В поселке Идрица Себежского района началась установка памятника «Зарождение Знамени Победы». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В поселке Идрица Себежского района началась установка памятника «Зарождение Знамени Победы». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Работы идут полным ходом, и мы приложим все усилия, чтобы до конца года открыть этот народный памятник», – подчеркнул глава региона.
Строительство памятника «Зарождение Знамени Победы» – общенародный проект. Сбор средств на его строительство, объявленный в мае, велся по всей России. Макет был выбран в рамках всероссийского творческого конкурса. Памятник «Зарождение Знамени Победы» будет высотой с шестиэтажный дом.