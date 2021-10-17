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Культура / Наследие

Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

17 октября 2021 года, 14:20

В поселке Идрица Себежского района началась установка памятника «Зарождение Знамени Победы». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области
На данный момент уже устанавливают первые детали памятника. Поставка оставшихся элементов конструкции, по словам Михаила Ведерникова, запланирована на 25 октября.

«Работы идут полным ходом, и мы приложим все усилия, чтобы до конца года открыть этот народный памятник», – подчеркнул глава региона.

Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Строительство памятника «Зарождение Знамени Победы» – общенародный проект. Сбор средств на его строительство, объявленный в мае, велся по всей России. Макет был выбран в рамках всероссийского творческого конкурса. Памятник «Зарождение Знамени Победы» будет высотой с шестиэтажный дом.

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