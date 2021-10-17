Памятник «Зарождение Знамени Победы» устанавливают в Себежском районе

Строительство памятника «Зарождение Знамени Победы» – общенародный проект. Сбор средств на его строительство, объявленный в мае, велся по всей России. Макет был выбран в рамках всероссийского творческого конкурса. Памятник «Зарождение Знамени Победы» будет высотой с шестиэтажный дом.