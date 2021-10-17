Михаил Ведерников: План вакцинации выполнен на 49,4%

План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 49,4%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 417 человек (всего 192 тыс. 539), вторым – 236 (всего 182 тыс. 862). Ревакцинировались 7 тыс. 192 жителя региона, из них 52 – за минувший день.

Расход поступившей вакцины в Псковской области на данный момент составляет 77,1%.

«Почти 200 тысяч привившихся! План вакцинации выполнен на 49,4%», – отметил Михаил Ведерников.