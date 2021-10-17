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Общество

Киноэкипаж с псковичкой Юлией Пересильд вернулся на Землю

17 октября 2021 года, 10:55

Корабль с псковичкой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко успешно приземлился 17 октября в Казахстане. Прямая трансляция приземления киноэкипажа велась на «Первом канале» и на сайте «Роскосмоса».

Киноэкипаж с псковичкой Юлией Пересильд вернулся на Землю

Фото: скрин из видеоролика «Роскосмоса»

Корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») приземлился в Казахстане в 07.35. К нему были направлены медики и спасатели, которые помогли членам экипажа выбраться из аппарата. Киноэкипаж также встречали генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актер Владимир Машков и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно, – прокомментировала Юлия Пересильд в эфире "Первого канала" приземление корабля. – Олег [космонавт Олег Новицкий – Псковская правда] молодец. С ним не страшно».

Киноэкипаж с псковичкой Юлией Пересильд вернулся на Землю

Фото: скрин из прямого эфира «Первого канала»

Киноэкипаж в составе Юлии Пересильд и Клима Шипенко пробыл на Международной космической станции 12 дней. Космонавт Олег Новицкий находился в космосе с 9 апреля.

«На самом деле, у меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что, вроде бы, нам казалось, что 12 дней – это много. А вот когда уже это все заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь это было единожды», – поделилась Юлия Пересильд.

Киноэкипаж с псковичкой Юлией Пересильд вернулся на Землю

Фото: скрин из видеоролика «Роскосмоса»

После приземления экипаж пройдет трехдневную реабилитацию к земным условиям в Звездном городке, который находится в Московской области рядом с городом Щелково.

Съемочная группа в составе уроженки Пскова, актрисы Юлии Пересильд, кинорежиссера Клима Шипенко и командира корабля Антона Шкаплерова отправилась на корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур на Международную космическую станцию 5 октября в 11.55. Съемки фильма «Вызов» велись на протяжении десяти дней.

Художественный фильм «Вызов» – совместный научно-просветительский проект Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White.

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