Киноэкипаж с псковичкой Юлией Пересильд вернулся на Землю

Корабль с псковичкой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко успешно приземлился 17 октября в Казахстане. Прямая трансляция приземления киноэкипажа велась на «Первом канале» и на сайте «Роскосмоса».



Корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») приземлился в Казахстане в 07.35. К нему были направлены медики и спасатели, которые помогли членам экипажа выбраться из аппарата. Киноэкипаж также встречали генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актер Владимир Машков и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно, – прокомментировала Юлия Пересильд в эфире "Первого канала" приземление корабля. – Олег [космонавт Олег Новицкий – Псковская правда] молодец. С ним не страшно».



Киноэкипаж в составе Юлии Пересильд и Клима Шипенко пробыл на Международной космической станции 12 дней. Космонавт Олег Новицкий находился в космосе с 9 апреля. «На самом деле, у меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что, вроде бы, нам казалось, что 12 дней – это много. А вот когда уже это все заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь это было единожды», – поделилась Юлия Пересильд.