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Досуг / Погода

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 октября

17 октября 2021 года, 10:05

17 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+11 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове ожидаются небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

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