До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 октября

17 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+11 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
17 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+11 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений умеренный.
В Пскове ожидаются небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.