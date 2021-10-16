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Происшествия

Рабочий упал с крыши в Пскове

16 октября 2021 года, 18:57

Иностранный рабочий упал с крыши на улице Металлистов, 14, возле завода ПЭМЗ. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка». 

Рабочий упал с крыши в Пскове
Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

Происшествие произошло, когда пострадавший со своим напарником совершали ремонтные работы на крыше. 

Прибывшие на место сотрудники ППС оказывали помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Видео с места событий:

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