Рабочий упал с крыши в Пскове

Иностранный рабочий упал с крыши на улице Металлистов, 14, возле завода ПЭМЗ. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Происшествие произошло, когда пострадавший со своим напарником совершали ремонтные работы на крыше.

Прибывшие на место сотрудники ППС оказывали помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Видео с места событий: