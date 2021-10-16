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Происшествия

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в Псковской области

16 октября 2021 года, 18:14

Мумифицированное тело мужчины обнаружили в Плюсском районе Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в Псковской области

Фото из Телеграм-канала «Псковская сводка»

На прошлой неделе дети, играющие в заброшенной бане в деревне Погорелово, обнаружили мумифицированное тело мужчины.

По предварительной версии это оказался 50-летний обеспечиваемый специнтерната, объявленный в розыск 17 декабря 2020 года.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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