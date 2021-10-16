Мумифицированное тело мужчины обнаружено в Псковской области

Мумифицированное тело мужчины обнаружили в Плюсском районе Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

На прошлой неделе дети, играющие в заброшенной бане в деревне Погорелово, обнаружили мумифицированное тело мужчины.

По предварительной версии это оказался 50-летний обеспечиваемый специнтерната, объявленный в розыск 17 декабря 2020 года.

Обстоятельства случившегося выясняются.