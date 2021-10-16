Фамилии разгромивших Финский парк в Пскове обнародуют после суда

Хулиганы, разгромившие Финский парк в ночь на 24 сентября , дали признательные показания, и после суда их фамилии будут обнародованы. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Глава региона встретился с раскрывшими это преступление уполномоченным уголовного розыска младшим лейтенантом полиции Олегом Териным и слушателем пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России младшим лейтенантом полиции Александром Петровым.

«Вандализм исчезнет только тогда, когда будет обеспечена неотвратимость наказания. А для этого нужна не только техника, но и неравнодушные, сильные, профессиональные сотрудники полиции», – заявил губернатор.

Также губернатор рассказал, что провёл встречу со спасшими упавшую с Ольгинского моста девочку сотрудником патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Денисом Кузьминым и военнослужащим 76-й дивизии Алексеем Безбородовым.

«Сами себя они героями, конечно же, не считают. Говорят, что так сделал бы каждый, – поделился Михаил Ведерников. – Возможно, так и есть. Но совершенно точно не у каждого хватило бы сил, реакции, выучки, чтобы выдержать заплыв в ледяной воде, спасая человека. Мы гордимся, что в нашем городе есть такие герои!»