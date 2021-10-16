Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Фамилии разгромивших Финский парк в Пскове обнародуют после суда

16 октября 2021 года, 13:24

Хулиганы, разгромившие Финский парк в ночь на 24 сентября, дали признательные показания, и после суда их фамилии будут обнародованы. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Фамилии разгромивших Финский парк в Пскове обнародуют после суда

Фото: Дарья Хваткова

Глава региона встретился с раскрывшими это преступление уполномоченным уголовного розыска младшим лейтенантом полиции Олегом Териным и слушателем пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России младшим лейтенантом полиции Александром Петровым.

«Вандализм исчезнет только тогда, когда будет обеспечена неотвратимость наказания. А для этого нужна не только техника, но и неравнодушные, сильные, профессиональные сотрудники полиции», – заявил губернатор.

Также губернатор рассказал, что провёл встречу со спасшими упавшую с Ольгинского моста девочку сотрудником патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Денисом Кузьминым и военнослужащим 76-й дивизии Алексеем Безбородовым.

«Сами себя они героями, конечно же, не считают. Говорят, что так сделал бы каждый, – поделился Михаил Ведерников. – Возможно, так и есть. Но совершенно точно не у каждого хватило бы сил, реакции, выучки, чтобы выдержать заплыв в ледяной воде, спасая человека. Мы гордимся, что в нашем городе есть такие герои!» 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в Псковской области
Губернатор призвал жителей Псковской области принять участие в переписи населения
Ведерников пояснил, почему не будет послабления ограничений для тех, кто имеет медотвод от вакцинации
Губернатор опроверг слухи о нехватке кислорода в псковской инфекционке
Почти тысяча человек сделали первую прививку от ковида 15 октября в Псковской области
Более 250 жителей Псковской области заразились ковидом за последние сутки
11 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 16 октября
Политтехнолог России Александр Серавин стал гостем «Псковского телеграма»
Небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Пскову - крышка?

Общество
14 октября 17:04

Пскову - крышка?

Городские власти озаботились вопросом кастомизации канализационных люков
Сохранить грудь

Общество
14 октября 10:02

Сохранить грудь

Псковские онкологи осваивают пластическую хирургию
Вирусная атака

Общество / Здоровье
13 октября 17:50

Вирусная атака

Анастасия Повторейко рассказала об особенностях нового коронавирусного штамма «дельта»