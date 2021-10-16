Ведерников пояснил, почему не будет послабления ограничений для тех, кто имеет медотвод от вакцинации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал причины, по которым послабления ограничений имеющим медотвод гражданам не будет, в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал причины, по которым послабления ограничений имеющим медотвод гражданам не будет, в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.
По словам главы региона, граждане, имеющие медотвод, беременные и кормящие мамы попадают под ограничения по нескольким причинам. Ведерников напомнил, что Псковская область находится на пике волны заболеваемости.
«Я не раз говорил, что мы находимся в нескольких шагах от необходимости вводить локдаун и закрывать экономику», – подчеркнул Михаил Ведерников. Главврач Коммунарки Денис Проценко, как сообщил губернатор, называет ситуацию в стране близкой к критической.
Михаил Ведерников подчеркнул, что, в отличие от ряда других субъектов, в Псковской области ввели ограничения на посещение только таких мест, без которых каждый человек какое-то время может обойтись, что является не таким жестким сценарием.
Говоря про беременных, губернатор обратил внимание на то, что, по мнению ведущих врачей, с 22-й недели, т.е. с третьего триместра, прививаться можно и нужно. «До тех пор вы находитесь в зоне риска. Именно поэтому в целях защиты и сохранения вашего здоровья ограничиваем посещение отдельных мест», – пояснил Михаил Ведерников.
Люди, имеющие медотвод из-за хронических заболеваний, также находятся в зоне риска. Как объяснил губернатор, есть большая вероятность, что такие граждане заболеют коронавирусом в тяжелой форме, а в худшем случае течение болезни приведет к летальному исходу.
«Друзья, хочу, чтобы все понимали, решение об ограничениях мы принимали очень взвешенно, – подчеркнул глава региона, – Мы внимательно изучили опыт других регионов. Очень тщательно обсуждали все решения с экспертами причём как регионального, так и федерального уровня. Это те люди, с которыми мы консультируемся уже второй год, и они являются бесспорными профессионалами».
Как сообщил губернатор, если каждый житель региона ответственно подойдёт к соблюдению всех противовирусных мер, постепенно область вернется к нормальной жизни.
«Пока же мы будем делать всё необходимое, чтобы защитить здоровье и жизнь жителей Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Правительство и РПН своими решениями провоцируют увеличение заболеваемости в стране.<br/>Проводятся различные форумы, съезды, конференции,выставки - даже в телерепортажах видно отсутствие масок и соц.дистанции.<br/>Концерты на открытых площадках - тоже самое.<br/>Школы на карантине - ученики бегают везде, где только можно.Собираются в группы по 20-30 человек.О мерах безопасности речи нет.<br/>
Надзорные органы не ведут профилактической работы, а являются карательными органами - слежка за людьми без масок, незаконная видео съемка,угроза применения силы.<br/>И наконец-открытие границ. Это апофеоз недальновидности властей.
Это что ещё за указилки? Чтобы так себя поставить и указывать,как людям жить, иметь или не иметь медотвод,принимать ли участие в навязываемых экспериментам, дышать в маску или воздухом, необходим авторитет у Главы. У Вас есть авторитет?! или авторитарный режим устраиваете. Челябинский глава приказал всем вакцинироваться, дурной пример заразителен. Уж точно не зря барак за миллиард отстроили.Умирают там.