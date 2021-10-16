Почти тысяча человек сделали первую прививку от ковида 15 октября в Псковской области

968 жителей Псковской области сделали первую компонент вакцины от коронавируса 15 октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких», – написал глава региона.

За все время первую прививку сделало 192 тыс. 122 человек. Второй компонент сделали 1 тыс. 20 человек, всего – 182 тыс. 626. Ревакцинацию прошли 7 тыс. 140 человек, 254 из которых за прошедшие сутки.

Расход поступившей в область вакцины от ковида – 76,9%.