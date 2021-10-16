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Общество / Здоровье

Более 250 жителей Псковской области заразились ковидом за последние сутки

16 октября 2021 года, 11:23

252 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедштие сутки, 15 октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Более 250 жителей Псковской области заразились ковидом за последние сутки

Фото: Дарья Хваткова

Глава региона сообщает, что принято решение расширить коечный фонд до 1 тыс. 35 коек.

В Пскове заболели 67 заражённых (всего 18 тыс. 309), в Великих Луках — 43 (всего 8 тыс. 814).

В Невельском районе зафиксировано 27 (всего 2 тыс. 176) новых случаев, в Псковском — 26 (всего 4 тыс. 432), в Себежском — 17 (всего 1029), в Островском — 12 (всего 2529). По восемь местных жителей заболели в Порховском (всего 1 тыс. 652) и Дедовичском (всего 1 тыс. 319) районах. Семь новых случаев подтверждено в Гдовском (всего 846), шесть — в Великолукском (всего 1 тыс. 353). По пять человек заболели в Опочецком (всего 1 тыс. 544) и Локнянском (всего 360) районах, по три — в Печорском (всего 1 тыс. 62) и Стругокрасненском (всего 773).

По два новых случая зафиксировано в Плюсском (всего 950), Пушкиногорском (всего 625), Бежаницком (всего 564) и Красногородском (всего 511) районах. В Новосокольническом (всего 1442), Новоржевском (всего 720), Палкинском (всего 542), Пустошкинском (всего 510), Куньинском (всего 472), Дновском (всего 390) и Усвятском (всего 336) районах заразились по одному местному жителю.

За все время в регионе зафиксировано 53 тыс. 905 случаев коронавируса. Выздоровело 45 тыс. 545 человек, 159 из которых за последние сутки. Скончалось 839 человек. За время пандемии проведено 572 тыс. 300 исследований.

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