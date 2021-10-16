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Досуг / Погода

11 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 16 октября

16 октября 2021 года, 09:56

16 октября по Псковской области днём температура будет от +6 до +11 градусов и ночью – от +2 до +7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

11 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 16 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 16 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове во второй половине дня и ночью пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках день пройдет без существенных осадков. В дневное время воздух прогреется до +9…+11 градусов, в ночное похолодает до +2…+4 градусов.

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