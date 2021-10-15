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Досуг / Погода

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября

15 октября 2021 года, 18:39

16 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 16 октября, в дневное время воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ночью температура будет от +2 до +7 градусов.

Ветер будет южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое

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