Небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября

16 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 16 октября, в дневное время воздух прогреется до +6...+11 градусов. Ночью температура будет от +2 до +7 градусов.

Ветер будет южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое