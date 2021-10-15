Вадим Нэдик прокомментировал ситуацию с гостевым домом на улице Шуйского

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик дал комментарий по поводу ситуации с захватом муниципальной земли гостевым домом на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

По словам Вадима Нэдика, в июле в комитет по охране объектов культурного наследия поступил запрос от комитета по управлению муниципальным имуществом, в котором сообщалось о заявлении от ООО «Северная Орхидея» с просьбой предоставить 307,7 кв. метров для организации подъездной дороги к гостевому дому. В это время недалеко с участком проводилось межевание территории с расчетом на будущее строительство дома Притча.

«Так вот выяснилось, что гостевой дом присоединил себе порядка 200 кв. м. земли по адресу Воеводы Шуйского, 17. Так они еще и потребовали организовать подъезд, чуть ли не перегородив подходы к памятнику Савве Ямщикову», – рассказал Нэдик.

По председателя комитета, «Северная Орхидея» стала «навязывать удобную версию», по которой организация проезда – это нормально, а строительство дома Причта – нет.

«Проводились мероприятия со сбором подписей, какой-то даже сход граждан. Очень некрасивая история. Особенно с учетом того, что юридическое лицо пользуется муниципальной землей без оформления, и знает, что рядом идет планировка земельного участка, в который попадает та часть, которая у них в незаконном владении», – подчеркнул Вадим Нэдик.