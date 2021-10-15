Соцгородок планируется построить к апрелю 2022 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что социальный городок планируется сдать к апрелю следующего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Администрация Псковской области, по мнению главы региона, должна приложить все усилия для реализации проекта.

15 октября на совещании губернатора обсуждали строительство социального городка в Пскове. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, руководители профильных комитетов и управлений и представители субподрядной организации, готовой в ближайшее время выйти на объект. Объект строится в рамках национального проекта «Демография».

Михаил Ведерников подчеркнул, что соцгородок является социально значимый для области. Губернатор отметил, что генеральный подрядчик вышел на объект, не рассчитав силы. Региональные власти взяли строительство социального городка под особый контроль. Благодаря администрации Псковской области привлечен ряд субподрядных организаций, приступивших к различным направлениям строительно-монтажных работ. Это позволило нарастить темпы реализации проекта.