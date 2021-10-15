Воспитательница из Псковской области победила в спецноминации Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Диана Журавлева победила в специальной номинации «Игра и игрушка» Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Диана Журавлева в рамках презентации опыта «Моя педагогическая находка» продемонстрировала владение методом импровизации в музыкальной и игровой деятельности, творческий подход и умение поддержать инициативу детей. В качестве наглядного пособия воспитательница использовала авторские игрушки, которые могут двигаться, говорить и петь.

«Диана Олеговна успела очаровать своей душевностью, тактом и профессионализмом, это человек, педагог, который психологически тонко подготавливает детей к использованию игрушки», – отметила член жюри, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Бурлакова.

Целью Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» является выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников системы дошкольного образования. В 2021 году в конкурсе приняли участие воспитатели 83 регионов.