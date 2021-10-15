13 медицинских автомобилей прибыли в Псковскую область

13 медицинских автомобилей Lada Largus прибыли в Псковскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. Машины привезли в область по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главврачом Станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым приняли транспорт.

Ведерников призвал максимально оперативно передать автомобили районам и поставить их на учет. «Это действительно важно сейчас. Когда машины выйдут на линию, снизится нагрузка на скорую», – подчеркнул глава региона.