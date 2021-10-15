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Транспорт / Автопарк

13 медицинских автомобилей прибыли в Псковскую область

15 октября 2021 года, 16:09

13 медицинских автомобилей Lada Largus прибыли в Псковскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. Машины привезли в область по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

13 медицинских автомобилей прибыли в Псковскую область
Фото: ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главврачом Станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым приняли транспорт.

Ведерников призвал максимально оперативно передать автомобили районам и поставить их на учет. «Это действительно важно сейчас. Когда машины выйдут на линию, снизится нагрузка на скорую», – подчеркнул глава региона.

13 медицинских автомобилей прибыли в Псковскую область
Фото: ПАИ

Медтранспорт направят в 13 районов области: Псковский, Пушкиногорский, Бежаницкий, Невелький, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Гдовский, Дедовичский, Печорский, Порховский, Себежский и Стругокрасненский.

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