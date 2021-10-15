33,7 тыс. га озимых зерновых культур посеяли в Псковской области

Сельхозтоваропроизводители Псковской области под урожай 2022 года посеяли 33,7 тыс. га озимых зерновых культур. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона. В 2020 году к этому времени посеяли меньше – 32,3 тыс. га.

Уже посеяли 31,3 тыс. га озимой пшеницы, 0,9 тыс. га озимого ячменя, 1,3 тыс. га озимого тритикале и 0,2 тыс. га озимой ржи. Также посадили 10,7 тыс. га озимого рапса, превысив результаты этого периода в прошлом году в 2 раза.

Лидерами по севу озимых зерновых культур стали: Себежский (1,8 тыс га), Бежаницкий (2,2 тыс га), Великолукский (2,3 тыс га), Островский (3 тыс га), Новосокольнический (3,3 тыс га), Палкинский (3,3 тыс га), Псковский (3,6 тыс га), Пыталовский (6,9 тыс га).

Больше всего озимого рапса посеяно в Дновском (0,7 тыс га), Островском (2,6 тыс га), Себежском (1,6 тыс га), Палкинском (0,9 тыс га), Пыталовском (2,3 тыс га), Бежаницком (0,9 тыс га) и Псковском (0,9 тыс га) районах.