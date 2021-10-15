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Общество / Шоу

Дизайнер из Великих Лук стала народным стилистом в программе «Модный приговор»

15 октября 2021 года, 14:34

Дизайнер украшений, фотограф из Великих Лук Юлия Гаврилова в качестве народного стилиста приняла участие в программе «Модный приговор», выпуск которой вышел в эфир на «Первом канале» 15 октября.

Дизайнер из Великих Лук стала народным стилистом в программе «Модный приговор»
Кадр из шоу "Модный приговор"

Великолучанка вместе с двумя соперницами преображала 37-летнюю воспитательницу из Ленинградской области. Каждая из них подобрала участнице по одному комплекту и представила их модным экспертам – Александру Васильеву, Эвелине Хромченко и Надежде Бабкиной.

Экспертам понравился комплект Юлии Говриловой. Главная героиня, отметила, что чувствует себя в этом образе очень комфортно.

«С точки зрения глубины комплекта, как лабораторной работы, этот образ очень интересный его можно долго рассматривать, его можно долго изменять, трансформировать, облегчать», – отметила Эвелина Хромченко.

Однако, по мнению модного эксперта, такой образ малоприменим в обычной жизни – его нужно облегчать и упрощать.

Историк моды Александр Васильев отметил, что подобранная великолукским дизайнером юбка очень удачно села на участнице. Он также отметил яркий цвет и фасон.

В следующий тур состязания народных стилистов выпуска «Модного приговора» прошли две участницы. Комплект, подобранный Юлией Гавриловой, ведущие признали лучшим.

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