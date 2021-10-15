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Общество / Коммуналка

Вошедшим в программу догазификации псковичам необходимо предоставить ИНН и СНИЛС

15 октября 2021 года, 13:52

Жителям Псковской области, чьи домовладения вошли в программу догазификации, необходимо предоставить в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» ИНН и СНИЛ, сообщил «Псковской правде» заместитель руководителя - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Мелузов. Эти документы необходимы для заключения договора на технологическое присоединение по программе догазификации.

СНИЛС и ИНН нужно предъявить в абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Пскове на Рижском проспекте, 20 или в его подразделения в муниципалитетах области.

По словам Олега Мелузова, в Псковской области поступило более 9 тысяч заявлений на участие в программе догазификации. На сегодняшний день к газу подключён один из домов в Пскове и порядка девяти домовладений в Пыталовском районе. 

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