Новое освещение появилось на двух улицах Пскова

Новые фонари заработали на улице Рокоссовского и на Гаражном проезде в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Более 1 км улично-дорожной сети появилось в рамках программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» на участке улицы Рокоссовского от улицы Шестака до Рижского проспекта и на всем протяжении Гаражного проезда.

На двух объектах было смонтировано 43 светодиодных светильника и установлены 38 железобетонных опор. Также была благоустроена прилегающая территория.

Кроме того, до 1 ноября новое фонарное освещение установят на участках улицы Новгородской (от 4-го Зонального проезда до дома №71г по улице Николая Васильева) и Рижского проспекта (от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской).